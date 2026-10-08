Вальверде восстановился после травмы и готов сыграть с «Вильярреалом» — Перейро

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде завершил процесс восстановления после повреждения и сможет помочь своей команде в ближайшей встрече испанской Ла Лиги с «Вильярреалом». Об этом сообщает журналист Альберто Перейро в социальных сетях.

По информации источника, уругвайский хавбек успешно преодолел последствия травмы, вернулся к полноценным занятиям в общей группе и находится в распоряжении тренерского штаба «сливочных» перед игрой с «жёлтой субмариной».

Федерико Вальверде получил травму в мадридском дерби с «Атлетико». У уругвайца диагностировали растяжение связок голеностопа, из-за чего он был вынужден пропустить несколько недель.