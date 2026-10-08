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Вальверде восстановился после травмы и готов сыграть с «Вильярреалом» — Перейро

Вальверде восстановился после травмы и готов сыграть с «Вильярреалом» — Перейро
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде завершил процесс восстановления после повреждения и сможет помочь своей команде в ближайшей встрече испанской Ла Лиги с «Вильярреалом». Об этом сообщает журналист Альберто Перейро в социальных сетях.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, уругвайский хавбек успешно преодолел последствия травмы, вернулся к полноценным занятиям в общей группе и находится в распоряжении тренерского штаба «сливочных» перед игрой с «жёлтой субмариной».

Федерико Вальверде получил травму в мадридском дерби с «Атлетико». У уругвайца диагностировали растяжение связок голеностопа, из-за чего он был вынужден пропустить несколько недель.