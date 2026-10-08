Радимов назвал период, когда «Зенит» обладал сильнейшим составом в истории

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал период работы Дика Адвоката наставником сине-бело-голубых временем, когда команда обладала сильнейшим составом в истории.

— «Зенит» с Адвокатом. Расскажи, что это было?

— Запомнилось, что в материальном плане стало всё хорошо и футболистов стали покупать действительно хороших.

— На твой взгляд, это самый сильный «Зенит» был? Именно в игровом плане?

— Думаю, да. И обойма была довольно-таки сильная. И линия атаки была существенно усилена. Паша [Погребняк] забивал очень много голов. Не сказать, что Паша прямо суперфорвард, но именно подносчики снарядов, средняя линия была просто фантастическая. Я уже заканчивал в то время, не попадал в состав. Но если взять: Широков, Зырянов, Файзулин, Домингес сидел на скамейке. Купили Данни, Аршавин – на пике, Тимощук. Посчитай, сколько футболистов высочайшего класса было собрано. Я думаю… Я уверен, что это самая сильная средняя линия, которая была, — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Зенита».