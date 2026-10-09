Мбаппе считает, что упустит «Золотой мяч» из-за недостаточной поддержки «Реала» — Мартин

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе убеждён, что не сможет завоевать «Золотой мяч» из-за пассивной позиции «Королевского клуба». Об этом сообщает испанский журналист Иван Мартин в социальных сетях.

По информации источника, форвард недоволен тем, как мадридцы продвигают его кандидатуру в медийном пространстве. Француз полагает, что его высокая результативность и статистические показатели в прошедшем сезоне заслуживали куда более мощной и активной PR-поддержки со стороны клубного руководства.

Кроме того, отмечается, что Мбаппе рассчитывал на публичную протекцию со стороны легендарного соотечественника и экс-наставника «сливочных» Зинедина Зидана, однако так и не дождался от него открытых заявлений в свою пользу.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.