Риоло: кажется, Мбаппе каждое утро просыпается с мыслью: «Я собираюсь облажаться»

Футбольный журналист Давид Риоло выразил обеспокоенность поведением нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

Напомним, после полученной травмы в матче Лиги наций с Турцией (0:1) Мбаппе сначала был замечен в парижском клубе. Затем игрок опубликовал видео, где катается на велосипеде.

«Я начинаю задаваться вопросом: у Мбаппе всё ещё есть желание [играть в футбол]? Чего он хочет? Кажется, он просыпается каждое утро с мыслью: «Я собираюсь облажаться». Он не может продолжать совершать такие ошибки.

У Мбаппе была травма, но он находился в Париже. Пошли позитивный сигнал. Приезжай на «Стад де Франс»: «Нет, не хочу». Оставайся в Мадриде: «Нет, не хочу». Не появляйся на выходе из ночного клуба: «Нет, не хочу». Хватит! Ты заходишь слишком далеко.

У меня сложилось впечатление, что он не в порядке в психологическом плане. Футбол утомляет его, как и всё, что происходит вокруг, а также ожидания. Я не понимаю, что он намеревается делать. Такое отношение приведёт к отдалению от всех», — сказал Риоло в программе After Foot RMC.

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