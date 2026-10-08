Кержаков рассказал, что отличало молодого Акинфеева от других вратарей

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что отличало молодого голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева от других вратарей.

«На мой взгляд, что отличало Акинфеева от всех остальных вратарей, это его игра ногами, сила удара. Он мог спокойно с шага перебить мяч за центр поля. Это очень отличало. У них потом тактика была: Вагнер Лав при свободном ударе от ворот, нет же вне игры, оставался на линии штрафной соперника, и Акинфеев ему туда перебивал», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Зенита».

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль». Акинфеев является капитаном команды.