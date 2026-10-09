С «Ман Сити» могут снять 60 очков, клуб сохранит шансы остаться в АПЛ — talkSPORT

Английский «Манчестер Сити» может лишиться 60 очков из‑за финансовых нарушений, об этом сообщает журналист talkSPORT Алан Бразил.

По его данным, такую санкцию считают компромиссной: она устроит многих, но формально оставит «горожанам» шанс остаться в Премьер‑лиге. При этом Бразил сомневается, что решение успеют применить в текущем сезоне — сроки не позволяют, вероятнее перенос на следующий.

Его коллега Элли Маккойст отметил, что часть аудитории ждёт более жёстких мер. Вместе с тем он подтвердил: даже при потере 60 очков математически вылет не станет неизбежным. Если для сохранения места в лиге достаточно набрать 37-39 очков, у клуба останется возможность бороться за выживание. В таком случае ключевые игроки могут не покидать команду, видя в этом спортивный вызов.

Сейчас «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу после пяти туров, набрав 15 очков. На втором месте — «Арсенал» с 12 очками.