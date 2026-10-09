Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил назначение Джонатана Альбы главным тренером «Родины». Ранее московский клуб объявил о назначении испанского специалиста. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Родина» продолжает испанское направление. Альба отлично знает наш чемпионат, довольно неплохо говорит по‑русски. И что самое главное — его игроки всегда физически готовы. Знаю точно, что футболисты стоят за него горой, то есть он относится к ним очень хорошо. В данной ситуации, когда «Родина» находится в зоне вылета, им надо вылезать именно за счёт основательной работы. Альба знает и умеет готовить команду. Думаю, это отличный выбор», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее, 25 сентября, «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении Альбы с поста главного тренера команды.