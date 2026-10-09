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Анчелотти установил антирекорд сборной Бразилии по итогам первых 18 матчей

Анчелотти установил антирекорд сборной Бразилии по итогам первых 18 матчей
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти продемонстрировал худший процент побед на стартовом отрезке среди всех наставников в истории национальной команды.

По итогам первых 18 матчей под руководством итальянского специалиста «селесао» сумели одержать лишь 10 побед. Этот результат стал наименее успешным показателем в истории пятикратных чемпионов мира на аналогичной дистанции среди всех тренеров, когда-либо руководивших бразильской сборной.

Напомним, итальянский специалист возглавил сборную Бразилии после ухода из мадридского «Реала», став первым иностранным тренером у руля «пентакампеонов» за последние несколько десятилетий.

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