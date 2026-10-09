Педрероль: Мбаппе теряет любовь «Реала», если она вообще когда-либо была у него

Испанский журналист и телеведущий Хосеп Педрероль считает, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рискует потерять лояльность болельщиков «сливочных» из-за своего отношения к делу.

Напомним, после полученной травмы в матче Лиги наций с Турцией (0:1) Мбаппе сначала был замечен в парижском клубе. Затем игрок опубликовал видео, где катается на велосипеде.

«Мбаппе — великолепный игрок, и «Реал» ждал его долго — семь лет. Перес много сделал, чтобы подписать его. Болельщики простили его «да» и «нет» в отношении «Реала». За два года с ним клуб ничего не выиграл, а «ПСЖ» за это время выиграл всё. Естественно, это вредит футболисту. Он хочет «Золотой мяч». Хорошо ведь, что он желает его, не так ли?

Но «Реал» хочет большего. Они желают, чтобы Мбаппе отождествлял себя с клубом, работал на клуб, чувствовал его. Чтобы его видели действительно тренирующимся. Чтобы он был частью новостей о том, что происходит на поле, а не за его пределами. Наверняка он не преследует злого умысла. Наверное, если он хорошо объяснит, то всё будет понятно. Однако любой, кто поговорит с болельщиком «Реала», ничего не поймёт.

Мбаппе теряет любовь мадридистов, если она вообще когда-либо была у него. Это худшее, что может случиться с футболистом. Не быть любимым своей публикой, даже если ты очень хорош. Я думаю, Мбаппе пора задуматься, чего он хочет и куда желает прийти. И действительно ли он хочет любви болельщиков «Реала». Разве это не была его мечта? Разве он не осуществил мечту, придя в «Реал»? Он её потеряет. Мбаппе потеряет её», — сказал Педрероль в программе El Chiringuito.

Громкие скандалы Мбаппе: