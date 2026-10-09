Полузащитник «Эвертона» Шериф оштрафован на € 6 тыс. за размещение ставок — Marca

Полузащитник «Эвертона» Мартин Шериф признан виновным в деле о ставках и оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на € 6 тыс., об этом сообщает Marca.

Согласно материалам дела, с аккаунтов, зарегистрированных на имя футболиста и пополнявшихся им, был размещён 61 прогноз на матчи. Ставки принимались в период с 20 ноября 2024 года по 12 февраля 2026 года, а совокупный объём поставленных средств составил порядка € 2,3 млн. При этом Шериф подчёркивал, что лично не оформлял эти ставки.

Комиссия отметила «искреннее раскаяние» игрока, поэтому FA не стала применять к нему спортивную дисквалификацию — санкция ограничилась денежным штрафом.