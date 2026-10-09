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«Вообще не понимаю почему». Мор удивлён отсутствием Онопко в штабе «Родины»

«Вообще не понимаю почему». Мор удивлён отсутствием Онопко в штабе «Родины»
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначение Джонатана Альбы главным тренером «Родины» и отметил, что удивлён отсутствием Виктора Онопко в его штабе.

В четверг, 8 октября, московский клуб объявил о назначении испанского специалиста. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. С 2018 года Альба работал в «Ростове» тренером-аналитиком, а в феврале 2025 года возглавил команду. 24 сентября он покинул клуб. Онопко входил в тренерский штаб «Ростова» и работал помощником Альбы.

«Я удивился, что в «Родину» не взяли Виктора Савельевича Онопко. Вообще не понимаю почему. Ведь есть большие проблемы в плане построения обороны у «Родины». Мне кажется, Виктор Савельевич — лучший специалист, кого только можно себе представить, кто здесь мог бы помочь. А что касается главного тренера, то это абсолютно логичное назначение, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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