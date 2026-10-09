«Всё, кранты». Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» не попадёт в тройку призёров

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Краснодар» не попадёт в тройку призёров по итогам сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в случае поражения от «Зенита» в 10-м туре.

«Игра с «Зенитом» может быть на три результата. Я все результаты рассмотрел. Если они играют вничью, то всё может в последнем туре решиться. «Краснодар» может обойти «Зенит» на одно очко или на два. А вот если они проиграют «Зениту» — всё, кранты. Они даже в тройку не попадут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.