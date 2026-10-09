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Радимов высказался о возвращении Литвинова и Барко в состав «Спартака»

Радимов высказался о возвращении Литвинова и Барко в состав «Спартака»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возвращении полузащитников Руслана Литвинова и Эсекьеля Барко в состав московского «Спартака». Литвинов восстановился после травмы связки коленного сустава, а Барко пропустил ряд матчей из-за бронхита. В матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Именно Литвинов и Барко сыграли решающую роль в победе «Спартака» над «Зенитом» в августе. После травмы Литвинова и болезни Барко у «Спартака» начались проблемы, так что они потеряли очки в нескольких матчах. Сейчас оба возвращаются, поэтому «Спартак» возвращается к базовым настройкам. Это должно сильно пойти на пользу столичной команде», — сказал