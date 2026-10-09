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«Манчестер Юнайтед» может усилить состав игроком сборной Франции зимой — источник

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав игроком сборной Франции зимой — источник
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«Манчестер Юнайтед» планирует зимой осуществить трансфер полузащитника сборной Франции и «Милана» Юссуфа Фофана, арендованного «Севильей». Уровень игры 27-летнего футболиста убедил руководство «красных дьяволов», которое стремится укрепить полузащиту в начале 2027 года. Об этом сообщает VamosMiSevilla.

По информации источника, проблемой может стать досрочный уход француза из «Севильи». Соглашение об аренде с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года без опции выкупа, в то время как у «Милана» контракт с игроком до 2028 года.

Если итальянский клуб решит принять предложение «Манчестер Юнайтед», то ему придётся в одностороннем порядке расторгнуть соглашение об аренде, что вынудит «россонери» выплатить значительную финансовую компенсацию «Севилье».

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в четырёх матчах Ла Лиги, где забил один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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