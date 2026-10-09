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«Все ли они необходимы?» Моуринью — о количестве служб и сотрудников в «Реале»

«Все ли они необходимы?» Моуринью — о количестве служб и сотрудников в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о количестве служб и сотрудников в клубе.

«Ресурсы, которыми мы располагаем сейчас, невероятны. Думаю, сегодня все команды ездят на двух автобусах: одном для игроков и одном для персонала. Иногда, когда я смотрю на список номеров по прибытии в отель, я вижу две страницы: одна с номерами игроков: 101 – Мбаппе, 102 – Винисиус, 103 – Джуд Беллингем. А затем другая страница с ещё 40 номерами, 10 аналитиками, 10 сотрудниками, отвечающими за социальные сети, и 10 работниками склада. Но все ли они необходимы? Просто президент им платит, платит много. В наши дни они обходятся дорого», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

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