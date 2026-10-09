Радимов назвал Талалаева любимым соперником в медиапространстве, упомянув Нагайцева

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева любимым соперником в медиапространстве. Также Радимов упомянул помощника Талалаева Юрия Нагайцева.

— У тебя есть любимый соперник в медиа?

— Да. Главный тренер калининградской «Балтики».

— А помощник главного тренера калининградской «Балтики»?

— Помощник… Я вообще не понимаю, зачем решил в медиа выступить. Где он там находится? — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Зенита».

Ранее Талалаев и Радимов неоднократно высказывались друг о друге в средствах массовой информации, а Нагайцев назвал экс-игрока «Зенита» фриком.