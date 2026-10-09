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Умер лучший футболист Африки 1980 года

Умер лучший футболист Африки 1980 года
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Бывший нападающий сборной Камеруна Жан Манга-Онгене скончался в Париже (Франция) на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Камеруна.

По информации источника, причины смерти экс-футболиста пока не известны. На протяжении клубной карьеры Манга-Онгене выступал за «Канон Яунде», с которым шесть раз выиграл чемпионат Камеруна и трижды стал победителем Кубка африканских чемпионов — турнира, ныне известного как Лига чемпионов CAF. В составе национальной команды он завоевал бронзу Кубка африканских наций в 1972 году.

В 1980-м камерунский нападающий был признан лучшим футболистом Африки.

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