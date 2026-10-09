Артета стал самым высокооплачиваемым тренером мира, обойдя Индзаги и Симеоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира после продления контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, испанский специалист будет зарабатывать около € 26 млн в год. Прежде его доход составлял примерно € 17,3 млн за сезон. Второе место в рейтинге занимает Симоне Индзаги из «Аль-Хиляля» с € 25,7 млн, а третьим идёт Диего Симеоне из «Атлетико» — € 23,2 млн в год.

Новое соглашение Артеты с «Арсеналом» рассчитано до 2030 года. Испанец возглавляет лондонскую команду с декабря 2019-го и в сезоне-2025/2026 привёл её к чемпионству в Англии.