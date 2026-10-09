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«Чтобы защитить Сафонова». Footmercato ожидает необычный состав «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном»

«Чтобы защитить Сафонова». Footmercato ожидает необычный состав «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном»
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Издание Footmercato ожидание, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выставит экспериментальный состав на предстоящий матч 6-го тура чемпионата Франции с «Ле-Маном».

Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ле-Ман
Ле-Ман
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Учитывая состояние игроков, Луис Энрике, вероятно, выставит на матч с «Мансом» экспериментальный состав. Тренер намерен провести ротацию, чтобы снизить риск травм перед следующей средой, а также предоставить игровое время футболистам, которые получали мало практики с начала сезона.

Особенно серьёзные изменения ожидаются в линии обороны, чтобы защитить Матвея Сафонова, который, предположительно, выйдет в стартовом составе», — написано в статье Footmercato.

Матч между «ПСЖ» и «Ле-Маном» состоится 10 октября, начало – 21:45.

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