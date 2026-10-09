Холанд, Мбаппе и Ямаль возглавляют список самых дорогих футболистов в мире — Transfermarkt

Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил рейтинг самых дорогих игроков мира по результатам промежуточного обновления рыночных стоимостей.

Лидерство в списке за норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, испанским вингером «Барселоны» Ламином Ямалем (оба оцениваются в € 220 млн) и французским нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе (€ 200 млн).

Рейтинг самых дорогих игроков в мире по итогам промежуточных обновлений (Transfermarkt, 9 октября 2026 года):