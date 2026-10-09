Холанд, Мбаппе и Ямаль возглавляют список самых дорогих футболистов в мире — Transfermarkt
Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил рейтинг самых дорогих игроков мира по результатам промежуточного обновления рыночных стоимостей.
Лидерство в списке за норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, испанским вингером «Барселоны» Ламином Ямалем (оба оцениваются в € 220 млн) и французским нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе (€ 200 млн).
Рейтинг самых дорогих игроков в мире по итогам промежуточных обновлений (Transfermarkt, 9 октября 2026 года):
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 220 млн.
- Ламин Ямаль («Барселона») — € 220 млн.
- Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — € 200 млн.
- Майкл Олисе («Бавария») — € 180 млн.
- Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — € 160 млн.
- Педри («Барселона») — € 150 млн.
- Жоау Невеш («ПСЖ») — € 140 млн.
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — € 140 млн.
- Витинья («ПСЖ») — € 140 млн.
- Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — € 130 млн.
Материалы по теме
Комментарии