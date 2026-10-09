Бывший испанский тренер назвал главный недостаток Месси, упомянув Мбаппе и Винисиуса

Бывший испанский футболист и футбольный тренер Эусебио Сакристан высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси, который ранее завершил карьеру в национальной команде Аргентины.

«На мой взгляд, главный недостаток Месси заключается в том, что он заставил таких игроков, как Мбаппе и Винисиус, поверить, будто они тоже могут ходить по полю пешком, а затем одним действием изменить ход матча. Но так может делать только Лео», — приводит слова Сакристана Footmercato.

39-летний Месси провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. Аргентинцы победили Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.