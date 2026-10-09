Два гола с пенальти Неймара помогли «Сантосу» уйти от поражения в матче с «Фламенго»

«Сантос» сыграл вничью с «Фламенго» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.

Гости повели с преимуществом в два мяча благодаря голам Данило и Лукаса Пакеты. В эпизоде с одним из голов результативной передачей отметился бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Во втором тайме вышедший на замену Неймар дважды реализовал пенальти и помог хозяевам сравнять счёт.

«Сантос» прервал серию из пяти побед, набрал 42 очка и занимает восьмое место. «Фламенго» с 61 очком сохранил лидерство в турнирной таблице.

В чемпионате Бразилии Неймар провёл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.