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Два гола с пенальти Неймара помогли «Сантосу» уйти от поражения в матче с «Фламенго»

Два гола с пенальти Неймара помогли «Сантосу» уйти от поражения в матче с «Фламенго»
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«Сантос» сыграл вничью с «Фламенго» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.

Бразилия — Серия А . 29-й тур
09 октября 2026, пятница. 01:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 2
Фламенго
Рио-де-Жанейро
0:1 Данило – 43'     0:2 Пакета – 45+4'     1:2 Неймар – 82'     2:2 Неймар – 88'    
Удаления: нет / Жоржиньо – 79'

Гости повели с преимуществом в два мяча благодаря голам Данило и Лукаса Пакеты. В эпизоде с одним из голов результативной передачей отметился бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Во втором тайме вышедший на замену Неймар дважды реализовал пенальти и помог хозяевам сравнять счёт.

«Сантос» прервал серию из пяти побед, набрал 42 очка и занимает восьмое место. «Фламенго» с 61 очком сохранил лидерство в турнирной таблице.

В чемпионате Бразилии Неймар провёл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.