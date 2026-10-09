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Аргентинские игроки песней просят Месси не уходить из сборной

Аргентинские игроки песней просят Месси не уходить из сборной
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Футболисты сборной Аргентины исполнили песню, адресованную Лионелю Месси, в которой попросили его не уходить из национальной команды. Это произошло в автобусе, в котором футболисты ехали на товарищеский матч сборной Аргентины с Бенином, где Лионель провёл свой прощальный матч за сборную.

39-летний Месси провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. «Альбиселесте» победила Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

Месси дебютировал за основную сборную Аргентины 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. За этот период футболист в составе национальной команды стал чемпионом мира (2022 год), выиграл Финалиссиму (2022 год) и дважды завоевал Кубок Америки (2021 год, 2024 год).

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