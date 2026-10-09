«Звёзды вышли постоять». Быстров раскритиковал Тюкавина по итогам матча с Нигерией

Владимир Быстров, бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России раскритиковал форварда Константина Тюкавина по итогам товарищеского матча с Нигерией (3:3).

— Нормальный матч. Просто некоторые футболисты отдавались полностью, а некоторые звёзды вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться. Видимо, им сейчас важнее чемпионат и игра за клуб, нежели матч за сборную. Ребята, вышедшие в старте, играли как могли, бегали, тратили свои силы на 100%, а звёзды вышли постоять. Нам нужно иметь уважение к людям, которые полностью заполнили стадион и болели. Наверное, всё-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить.

— На кого намекаете?

— Это про Тюкавина. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеёшься. Я понимаю, что матч товарищеский, но у меня такие действия игрока сборной вызывают вопросы. Может быть, такая атмосфера вокруг, что эти матчи никому не нужны, поэтому он выходит чисто себя показать, на других посмотреть и походить по полю. Может, у некоторых такая задача — не знаю, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.