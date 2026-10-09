Переход Карвахаля в «Хетафе» сорвался из-за подозрительно низкой зарплаты

Ла Лига заблокировала переход бывшего защитника и капитана мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля в «Хетафе» из-за подозрительно низкой заявленной зарплаты, об этом информирует L’Équipe. Экономический комитет лиги отказался регистрировать сделку, посчитав предложенные условия возможным нарушением финансового фэйр-плей.

«Хетафе» подал документы с годовой зарплатой защитника около € 400 тыс. Регуляторы Ла Лиги отклонили заявку, указав на то, что в мадридском «Реале» Карвахаль получал около € 10 млн в год. Падение официального дохода на 96% для игрока такого уровня вызвало подозрения в скрытых платежах.

Правила Ла Лиги по контролю расходов на состав предусматривают базовые оценки для известных футболистов, чтобы клубы не обходили потолок зарплат через неофициальные коммерческие соглашения или сделки с правами на изображение. Лига стремится избежать схем, подобных тем, в которых обвиняется «Манчестер Сити», где Роберто Манчини якобы получал дополнительные выплаты через консультационный контракт с клубом из Абу-Даби.

Переход остаётся под вопросом до тех пор, пока «Хетафе» не пересмотрит условия сделки в соответствии с экономическими требованиями лиги.