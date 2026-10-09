«Можете переплавить медаль, но это не значит, что я её не выиграл». Миллз — о деле «Сити»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Дэнни Миллз считает, что футболисты «горожан» не сильно расстроятся, если их лишат медалей в качестве наказания по делу о нарушении клубом финансовых правил АПЛ.

«Нельзя отнять у игроков и болельщиков воспоминания о тех моментах. Очень сложно задним числом наказывать людей, когда они уже получили все награды, проехали на автобусах, получили бонусы, новые контракты – всё это благодаря тем достижениям. Если сказать, что «Сити» не выиграли чемпионат в 2019-м… ну и что, мы знаем, что «Сити» выиграли требл и четыре титула подряд.

Что тут можно взять и сделать? «Ну, на самом деле они не выиграли четыре титула подряд» – нельзя так сделать, нельзя забрать требл, момент Агуэро. Очень сложно вот так переписывать историю.

Если бы вы завтра пришли ко мне домой и попросили отдать медаль, я бы ответил: «Пожалуйста. Мне придется её поискать, но можете забирать».

Сама медаль ничего не значит. Это символ воспоминания. Можете переплавить мою медаль. Можете делать с ней что угодно, но это не значит, что я её не выигрывал.

Кто-то может купить её у меня, но она всё равно останется моей медалью. Тот день – всё равно моё воспоминание: я держу кубок перед болельщиками. Если забирать у игроков медали и трофеи, это ничего не поменяет», – приводит слова Миллза Daily Mail.