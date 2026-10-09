«Я разгромил офис и разбросал всё по полу». Артета — о первом рабочем дне в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что его карьера могла закончиться в первый же день работы в лондонском клубе.

«Я разгромил офис и разбросал всё по полу — компьютеры, ноутбуки, кабели. Затем собрал всех.

Я сказал: «Послушайте, я слышал, что именно так они воспринимают работу в организации. Я здесь, чтобы помочь вам получать удовольствие от своей профессии и жизни, заниматься любимым делом и разделять нашу общую страсть. Если вы хотите, чтобы я вам в этом помог, у вас есть две минуты, чтобы навести порядок и хотя бы подготовиться к совместной работе». После этого я ушёл.

На этом моя тренерская карьера могла бы и закончиться, потому что, если бы всё осталось по-прежнему, у меня больше не было бы работы!

Я вернулся через две минуты, и всё было в идеальном порядке. Все молчали, смотрели на меня широко раскрытыми глазами и были готовы слушать. Я сказал: «Это только начало. Мы должны придерживаться такого подхода каждый день. Чего бы мы ни хотели добиться, нам придётся делать это вместе. Я не смогу справиться в одиночку. Наша проблема гораздо глубже, но возможности безграничны», приводит слова Артеты The Athletic.

Испанец возглавляет лондонскую команду с декабря 2019-го и в сезоне-2025/2026 привёл её к чемпионству в Англии.