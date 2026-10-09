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Клуб из Венгрии заявил на матч 11 собак

Клуб из Венгрии заявил на матч 11 собак
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Венгерский футбольный клуб «Залаэгерсег» объявил состав на ближайший матч национального первенства с клубом «Ньиредьхаза» необычным образом: вместо футболистов в стартовом составе поставили фотографии и клички собак.

Стартовый состав «Залаэгерсега» на матч с клубом «Ньиредьхаза»

Стартовый состав «Залаэгерсега» на матч с клубом «Ньиредьхаза»

Фото: ФК «Залаэгерсег»

Всё это было сделано в рамках акции о приюте бездомных собак, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Таким способом команда решила привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поддержать инициативу по их пристройству в новые семьи.

«Залаэгерсег» идёт на 11-м месте в турнирной таблице — у клуба шесть очков после восьми туров чемпионата. «Ньиредьхаза» располагается на 10-м месте — у команды восемь набранных баллов.

Матч с клубом «Ньиредьхаза» пройдёт в рамках 9-го тура чемпионата Венгрии в воскресенье, 11 октября. Игра состоится на стадионе «Шоштои Ит».

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