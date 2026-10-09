Владимир Быстров: Головин усилит любую нашу команду

Владимир Быстров, бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин усилит любую команду Альфа-Банк РПЛ.

— Головин — самый сильный игрок нашей сборной?

— Думаю, основные игроки, которые у нас имеются, все сильные. Головин играет в сильном чемпионате, привык к большим скоростям. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в РПЛ — всё зависит от него самого. Но то, что он усилит любую нашу команду, — факт, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В летнее трансферное окно обсуждалось возможное возвращение Головина в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. Интерес к 30-летнему игроку приписывали «Спартаку» и «Зениту». Игрок выступает за клуб французской Лиги 1 с 2018 года.