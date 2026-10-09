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«Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» и «Челси» в борьбе за нападающего «Фрайбурга»

«Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» и «Челси» в борьбе за нападающего «Фрайбурга»
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«Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» и «Челси» в борьбе за нападающего «Фрайбурга» Игора Матановича Об этом сообщает FootballInsider.

По информации источника, 23-летний хорват готов принять предложение «красных дьяволов» и попробовать свои силы в АПЛ. Главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик стремится усилить линию атаки и хочет подписать форварда. Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» лидируют в борьбе за игрока.

«Фрайбург» оценивает 23-летнего форварда в £ 50 млн (€ 59 млн) и не будет препятствовать его уходу.

В нынешнем сезоне Матанович принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 30 млн.

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