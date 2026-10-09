Булатов назвал главную задачу для «Крыльев Советов» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов заявил, что команда должна сохранить игровой настрой после окончания международной паузы в чемпионате России.

«Это была необычно большая пауза, но мы попытались провести её с максимальной пользой. Три человека уезжали от нас в сборные, как раз сейчас возвращаются. В связи с этим остаются вопросы по составу, потому что мы должны понять, в каком состоянии приехали игроки сборных. А так наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить настрой, который был до паузы, и набирать очки», — сказал Булатов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Крыльев Советов» не проигрывают в Альфа‑Банк РПЛ на протяжении пяти последних матчей — самарская команда дважды выиграла и трижды сыграла вничью.

«Крылья» занимают девятое место в таблице чемпионата России — у клуба 11 очков. 10 октября «Крылья Советов» примут московский «Спартак».