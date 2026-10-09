«Во всём мире играют на третий день и не ноют». Быстров — о травмах в сборной

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о травмах в национальной команде.

— Наблюдается нехорошая тенденция: из сборной игроки часто возвращаются с травмами. Сейчас получил повреждение Дивеев. Это проблема тренерского штаба?

— Это из-за того, что мы постоянно пытаемся поберечь футболистов. Во всём мире играют на третий-четвёртый день и не жалуются, не ноют — футболисты просто привыкают. А мы всё хотим поберечь. Были бы сейчас официальные матчи, никто никого не берёг бы и выжимал бы максимум, как обычно это делали, играли бы на уколах. Поэтому тут всё зависит от того, какой курс задаст тренер, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.