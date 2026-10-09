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Быстров: в последние годы о золоте «Спартака» можно было говорить только в Comedy Club

Быстров: в последние годы о золоте «Спартака» можно было говорить только в Comedy Club
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о московском «Спартаке» как о претенденте на чемпионство в РПЛ.

— «Спартак» — по-прежнему один из главных претендентов на чемпионство?
— Последние годы говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство», наверное, можно только в Comedy Club, а не у нас в футболе. Ожидания есть, а реальность, к сожалению, пока хромает.

— Недавно они продлили контракт Барко. Может, это поможет?
— Не знаю, спросите у Барко, поможет он им стать чемпионами или нет. Готов ли он наконец-то выйти на поле и показать свои лучшие качества. Просто в последних матчах я вообще не видел Барко. То у него спина, то радикулит какой-то, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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