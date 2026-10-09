Расписание матчей 5-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 9 октября, матчем «Боруссия» Дортмунд — «Вердер» стартует 5-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Бундеслиги (время московское)

9 октября, пятница:

21:30. «Боруссия» Дортмунд — «Вердер».

10 октября, суббота:

16:30. «Унион» — «Эльверсберг»;

16:30. «Падерборн 07» — «Штутгарт»;

16:30. «Майнц» — «Байер»;

16:30. «Хоффенхайм» — «Гамбург»;

16:30. «Аугсбург» — «Бавария»;

19:30. «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».

11 октября, воскресенье:

16:30. «Кёльн» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

18:30. «Фрайбург» — «Шальке-04».

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает дортмундская «Боруссия». Команда набрала 12 очков за четыре матча.