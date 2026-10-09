Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 9 октября

Сегодня, 9 октября, стартует 10-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 9 октября (время московское):

19:30. «Ростов» — «Акрон».

После девяти туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 19 очков в девяти встречах. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», у которого также 19 очков. Последнее место в турнирной таблице чемпионата России занимает воронежский «Факел» с тремя очками. На 15-й строчке расположилась «Родина» (5).