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Расписание матчей 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027, календарь РПЛ

Расписание матчей 10-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 9 октября, стартует 10-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

9 октября, пятница:

19:30. «Ростов» – «Акрон».

10 октября, суббота:

13:00. «Оренбург» – «Динамо» Махачкала;
15:15. «Факел» – «Локомотив»;
17:30. «Крылья Советов» – «Спартак»;
19:30. «Краснодар» – «Зенит».

11 октября, воскресенье:

14:00. «Ахмат» – «Балтика»;
16:30. ЦСКА – «Родина»;
19:30. «Рубин» – «Динамо» Москва.

После девяти туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 19 очков в девяти встречах. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», у которого также 19 очков. Последнее место в турнирной таблице чемпионата России занимает воронежский «Факел» с тремя очками. На 15-й строчке расположилась «Родина» (5).