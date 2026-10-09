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Расписание матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 9 октября, матчем «Ланс» — «Лион» стартует 6-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.

Расписание 6-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):

9 октября, пятница:

21:45. «Ланс» — «Лион».

10 октября, суббота:

18:15. «Лилль» — «Гавр»;
21:45. «Пари Сен-Жермен» — «Ле-Ман»;
21:45. «Лорьян» — «Париж»;
21:45. «Брест» — «Анже»;
21:45. «Монако» — «Тулуза».

11 октября, воскресенье

16:00. «Ницца» — «Страсбург»;
18:15. «Ренн» — «Осер»;
21:45. «Труа» — «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав 13 очков за пять матчей.