Расписание матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 9 октября, матчем «Ланс» — «Лион» стартует 6-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 6-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):
9 октября, пятница:
21:45. «Ланс» — «Лион».
10 октября, суббота:
18:15. «Лилль» — «Гавр»;
21:45. «Пари Сен-Жермен» — «Ле-Ман»;
21:45. «Лорьян» — «Париж»;
21:45. «Брест» — «Анже»;
21:45. «Монако» — «Тулуза».
11 октября, воскресенье
16:00. «Ницца» — «Страсбург»;
18:15. «Ренн» — «Осер»;
21:45. «Труа» — «Марсель».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав 13 очков за пять матчей.