Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 октября

Сегодня, 9 октября, состоятся первые матчи в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание 13-го тура Первой лиги на 9 октября (время московское):

17:00. «Нефтехимик» – «Челябинск»;

19:30. «Арсенал» Тула – «Спартак» Кострома.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 31 очком в 12 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками располагается «Урал». Следом идут «Спартак» Кострома и «Сочи», у которых 24 и 23 очка соответственно. В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (6), «Текстильщик» (7) и «КАМАЗ» (9).