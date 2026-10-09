Расписание матчей 13-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 9 октября, стартует 13-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги (время московское)

9 октября, пятница:

17:00. «Нефтехимик» – «Челябинск»;

19:30. «Арсенал» Тула – «Спартак» Кострома.

10 октября, суббота:

10:00. «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»;

12:00. «Урал» – «Велес»;

14:00. «Ленинградец» – «Торпедо»;

17:00. «Шинник» – «Текстильщик»;

17:00. «Нижний Новгород» – «Енисей»;

17:00. «Ротор» – «Волга» Ульяновск.

11 октября, воскресенье:

17:00. «Сочи» – «Уфа».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 31 очком в 12 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками располагается «Урал». Следом идут «Спартак» Кострома и «Сочи», у которых 24 и 23 очка соответственно. В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (6), «Текстильщик» (7) и «КАМАЗ» (9).