«Болонья» подписала контракт с защитником Маттео Дармианом

Защитник Маттео Дармиан стал игроком итальянской «Болоньи». Срок контракта рассчитан до 30 июня 2027 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Дармиан — воспитанник академии «Милана», его дебют в Серии А состоялся в сезоне-2006/2007. После выступлений за «Падову» и «Палермо» он заявил о себе в «Торино», где провёл четыре сезона и стал одним из самых высоко ценимых крайних защитников в итальянском футболе. В 2015 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы УЕФА. В 2019-мДармиан вернулся в Италию, став игроком «Пармы», а в октябре 2020-го перешёл в «Интер». В составе «нерадзурри» он стал незаменимым и универсальным игроком обороны, помог клубу завоевать множество трофеев и зарекомендовал себя как один из самых надежных и преданных команде футболистов. Также он дважды принимал участие в финалах Лиги чемпионов.

Дармиан дебютировал за основную сборную Италии в 2014 году и представлял «Скуадру Адзурру» на чемпионате мира в Бразилии в том же году. На его счету более 40 матчей за национальную команду», — написано в сообщении клуба.