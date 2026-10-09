«Ростов» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды встретятся на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В начале августа этого года «Акрон» играл с «Ростовом» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой жёлто-синих — 4:0.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков. «Ростов» — 12-й.