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Ростов — Акрон: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 2026/2027 начнется в 19:30 мск 9 октября 2026 года

«Ростов» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды встретятся на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комаров – 45+2'    

В начале августа этого года «Акрон» играл с «Ростовом» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой жёлто-синих — 4:0.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков. «Ростов» — 12-й.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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