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«Кто ты такой?!» Орлов раскритиковал современных футбольных комментаторов

«Кто ты такой?!» Орлов раскритиковал современных футбольных комментаторов
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил комментаторскую работу тренера Леонида Слуцкого на товарищеских матчах сборной России. Также он раскритиковал современных футбольных комментаторов.

«Слуцкий в роли комментатора мне понравился, он был аккуратен. Кто-то говорит, что у него был «глухой голос»… Но меня-то интересовало другое в репортаже. Я всё-таки хочу слышать разговор о футболе, о происходящем в данную секунду. Многим комментаторам этого сегодня не хватает, у них это не получается. У них придумана схема, свой личный взгляд.

Но кого волнует личный взгляд комментатора? А Слуцкий не навязывал своё мнение. Он очень аккуратно вёл репортаж. И не надо никогда комментатору навязывать своё мнение! У нас некоторые комментаторы не задумываясь говорят: «Надо было так сыграть, а там надо было так сыграть». Ну кто ты такой?! (смеётся).

Что такое вообще комментатор? Это человек, который способен перевести футбольную игру на язык слушателя и зрителя. Ты — мостик между игрой и телезрителем. Но ты ни в коем случае не главный. Нельзя себя выпячивать больше этого события», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

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