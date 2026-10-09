«Кто ты такой?!» Орлов раскритиковал современных футбольных комментаторов

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил комментаторскую работу тренера Леонида Слуцкого на товарищеских матчах сборной России. Также он раскритиковал современных футбольных комментаторов.

«Слуцкий в роли комментатора мне понравился, он был аккуратен. Кто-то говорит, что у него был «глухой голос»… Но меня-то интересовало другое в репортаже. Я всё-таки хочу слышать разговор о футболе, о происходящем в данную секунду. Многим комментаторам этого сегодня не хватает, у них это не получается. У них придумана схема, свой личный взгляд.

Но кого волнует личный взгляд комментатора? А Слуцкий не навязывал своё мнение. Он очень аккуратно вёл репортаж. И не надо никогда комментатору навязывать своё мнение! У нас некоторые комментаторы не задумываясь говорят: «Надо было так сыграть, а там надо было так сыграть». Ну кто ты такой?! (смеётся).

Что такое вообще комментатор? Это человек, который способен перевести футбольную игру на язык слушателя и зрителя. Ты — мостик между игрой и телезрителем. Но ты ни в коем случае не главный. Нельзя себя выпячивать больше этого события», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».