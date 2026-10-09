Защитник «Локомотива» Ненахов: такая большая пауза, думаю, сыграла нам на руку

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о работе в международную паузу. «Локомотив» провёл два контрольных матча, в которых уступил тульскому «Арсеналу» (0:2) и обыграл «Оренбург» (2:0).

— Такая большая пауза, думаю, сыграла нам на руку, потому что нам нужно было наиграть новые связи, набрать ещё более хорошую физическую форму для того, чтобы в оставшихся матчах взять как можно больше очков. Считаю, всё получится.

У нас прошли мини-сборы. Обычно такого не было. Пришлось две недели поработать, чтобы быть в хороших кондициях перед официальной игрой.

— На сборах было два спарринга. Играли на результат или какие-то свои задачи решали?

— Результат для нас всегда важен, потому что благодаря победам мы набираемся уверенности. Основной задачей была физическая форма и наигрывание тех или иных сочетаний.

— Не в самом хорошем настроении уходили на долгую паузу. Удалось перезагрузиться?

— Безусловно, удалось. Полностью выкинули из головы всё, чтобы было до неё. Д