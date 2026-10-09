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Владелец «Эвертона» допускает возможность полной продажи клуба — The Athletic

Владелец «Эвертона» допускает возможность полной продажи клуба — The Athletic
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Компания The Friedkin Group (TFG) допускает возможность полной продажи «Эвертона», поскольку ищет внешние инвестиции для клуба. Об этом сообщил The Athletic.

Изначально планировалось привлечь стратегических инвесторов через продажу миноритарного пакета акций, чтобы помочь клубу развиваться, однако, по информации источников, теперь рассматривается и вариант продажи контрольного пакета акций, принадлежащего TFG. TFG готова передать полный контроль над «Эвертоном» только в том случае, если будет уверена, что новый владелец — это именно те люди, которые смогут вывести клуб на новый уровень. Компания готова сохранять клуб за собой и поддерживать его столько, сколько потребуется для появления такого владельца.

«Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала девять очков за пять матчей.

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