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Джонатан Альба поделился эмоциями от подписания контракта с «Родиной»

Джонатан Альба поделился эмоциями от подписания контракта с «Родиной»
Комментарии

Новый главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба поделился эмоциями после назначения.

— Джонатан, как у вас дела?
— О, хорошо. Хорошо, если честно, очень хорошо. Только что пришёл и увидел, и почувствовал, как люди ждали меня, отношение, которое было. И игроки, люди, которые работают в клубе, честно, очень хороши.

— Вы только недавно вернулись из турне со сборной России, но уже успели провести две тренировки и три теории. Откуда в вас столько энергии?
— Энергия… Когда желание огромное, энергия тоже огромная. И понятно, у нас мало времени, мало времени, чтобы готовить команду к следующему туру. Как вы говорите, время летит. И вот я хочу очень много проводить времени с командой, с ребятами. Показать то, что надо. Желательно больше времени, но так есть. Поэтому каждый день теория, тренировка, делаем то, что можем, чтобы успевать правильно к матчу, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

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