Джонатан Альба ответил, чем его заинтересовал проект «Родины»

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба рассказал, чем его заинтересовал проект клуба.

— Чем вас заинтересовал проект «Родины»?

— Хороший, очень хороший проект. То, что мне показали и сказали, идея, которая у руководителей есть, — очень интересно. Весь футбольный мир знает, кто руководитель, какой проект, сколько клубов у них есть тоже. И конкретно «Родина», которая только что пришла в Премьер-Лигу и уже смотрит вперёд, уже смотрит в будущее. Мне очень понравилась вот такое отношение, такая амбиция, чтобы быть высоко. Поэтому вот это первые вещи, которые мне понравились, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.