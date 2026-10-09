Новый тренер «Родины» Альба рассказал, с кем советовался перед подписанием контракта

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба ответил, с кем советовался перед подписанием контракта с клубом.
— С кем вы советовались, когда принимали решение?
— Особенно, как обычно, с женой (смеётся). Если она не шла, мы ничего не можем делать, поэтому это в первую очередь. И, конечно, дочери тоже. А потом мир футбола, люди, которых я знаю, конечно.
— Семья собирается приезжать в Москву?
— Да-да-да.
— Они переедут?
— Да, вот сейчас делают чемоданы, ищут квартиру, новую школу. Понятно, что задача непростая, поэтому слушаем тоже совет, который нам дали, ищем место. Но вот можно говорить, что сейчас она этим занимается, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.