15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Родины» Альба ответил, успел ли он уже понять, что такое русская душа

Тренер «Родины» Альба ответил, успел ли он уже понять, что такое русская душа
Комментарии

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба рассказал, успел ли он уже понять, что такое русская душа.

— За столько лет в России, работая тут с российскими футболистами, вы успели понять, что такое русская душа?
— Ну, понятно, может быть, не на 100%, но когда уже жили здесь долгое время, больше понимаю вашу культуру. И чувствую тоже, как моя культура… Когда каждый день живёшь, представляешь больше и больше. Ну, хочу больше тоже понимать и хочу больше учить, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

О назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Родины» было объявлено вчера, 8 октября. Его предыдущим клубом был «Ростов». Альба подписал контракт с «Родиной», срок которого рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
Джонатан Альба поделился эмоциями от подписания контракта с «Родиной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android