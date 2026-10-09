Тренер «Родины» Альба ответил, успел ли он уже понять, что такое русская душа

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба рассказал, успел ли он уже понять, что такое русская душа.

— За столько лет в России, работая тут с российскими футболистами, вы успели понять, что такое русская душа?

— Ну, понятно, может быть, не на 100%, но когда уже жили здесь долгое время, больше понимаю вашу культуру. И чувствую тоже, как моя культура… Когда каждый день живёшь, представляешь больше и больше. Ну, хочу больше тоже понимать и хочу больше учить, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

О назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Родины» было объявлено вчера, 8 октября. Его предыдущим клубом был «Ростов». Альба подписал контракт с «Родиной», срок которого рассчитан до лета 2028 года.