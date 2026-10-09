«Эвертон» опубликовал заявление, подтвердив готовность владельца к продаже клуба

Английский «Эвертон» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором подтвердил информацию о готовности компании-владельца к продаже клуба.

«The Friedkin Group (TFG) рассматривает новые варианты инвестирования в футбольный клуб «Эвертон», включая возможную продажу контрольного пакета акций.

Когда TFG взяла на себя управление «Эвертоном», клуб столкнулся с серьёзной финансовой неопределенностью и проблемами как на поле, так и за его пределами. Первоочередной задачей было обеспечить стабильность, инвестиции и поддержку, необходимые для гарантии будущего клуба, в том числе содействовать завершению строительства давно обещанного стадиона для преданных болельщиков команды.

Теперь, когда этот фундамент надежно заложен, настал подходящий момент для того, чтобы задуматься о следующей главе в истории «Эвертона». Мы будем рассматривать предложения только от тех сторон, которые, по нашему твёрдому убеждению, смогут стать достойными владельцами, способными вести клуб вперёд и развивать достиг