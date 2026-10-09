За девять туров сезона-2026/2027 матчи Альфа-Банк РПЛ посетили более 1 млн зрителей

Спортивные партнёрства для Альфа-Банка — это не только рекламные интеграции, но и работа с болельщиками и развитие спортивной среды. Об этом шла речь на сессии «Культовые коммуникации: как город становится платформой партнёрств» на Альфа-Саммите в Санкт-Петербурге. Партнёрство банка и Российской Премьер-Лиги началось с сезона-2026/2027, соглашение рассчитано на четыре года.

По данным Альфа-Банка, за первые девять туров игры чемпионата посетили более миллиона зрителей по всей стране. Как рассказал старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев, банк дополнительно взял на себя расходы на мероприятия на стадионах и кэшбек при покупке билетов. Эти инициативы не входят в партнёрский контракт, но Альфа-Банк самостоятельно берёт на их себя, чтобы делать поход на матчи доступнее. Тимур Зулкарнаев убеждён, что «важно создавать яркие интеграции и новый опыт, который нравится людям и которым они хотят делиться друг с другом».